Cristina Pardo no da crédito de las relaciones sentimentales de los dos curas de Málaga, de los cuales uno quebrantó una orden de alejamiento a su presunta novia y otro detenido por violar y drogar a mujeres. Iñaki López también se sorprende en directo al conocer que ambos tenían novia.

"Ya nos gustaría en Bilbao ligar tanto como la Iglesia en Málaga", expresa el presentador en Más Vale Tarde. "A ti no te ha ido mal", le recuerda su compañera entre risas. "No me puedo quejar", reconoce él.