Más Vale Tarde ha querido felicitar a Iñaki López por su cumpleaños este viernes y el presentador ha intervenido en directo en el programa. "Es el cumpleaños también de Meghan Markle, ¿hará 36 como yo?", ha preguntado.

Tirando de su habitual sentido del humor, Iñaki López ha contado que tras la llegada al mundo de su hija Jara no pega ojo: "Sigo sin dormir, enfrente de mí está la pequeña Jara. Siempre he sido muy de noche y el karma me ha venido a ver, a mí y a mi mujer Andrea, en forma de una niña que a las 3:00 de la mañana no sabéis qué jotas nos canta".

Tras esto, Marina Valdés ha respondido con ironía: "Espero que esta noche te cante todavía más, que es tu cumpleaños".

El presentador ha aprovechado para mandar "un consejo para el público": "Hay que tener los niños antes de los 30, que luego los tienes un poco de mayor y así estamos Bertín Osborne y yo".