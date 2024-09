Victoria Federica estuvo ayer en 'El hormiguero', donde compartió con Pablo Motos cuál es la broma que más le gasta a sus amigos: "Meto petardos en los cigarros a mis amigos", confesaba la hija de la infanta Elena, que incluso explicaba cómo lo hace.

"Le gustan las mismas bromas que a mi con nueve años", afirma Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas, donde comenta que gracias a esto "me siento un poco más real".

"Yo ahora porque no fumo, pero si me hacen esto, es para abofetearle", opina por su parte Cristina Pardo. "¿Y me decís que ha cumplido 24? Bien", zanja con ironía el presentador.