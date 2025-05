Iñaki López, crítico por la ausencia de Juan Carlos I en el acto con Revilla: "Le importan más las regatas que ese 'honor'"

Iñaki López, presentador de Más Vale Tarde junto a Cristina Pardo, ha reaccionado ante la ausencia de Juan Carlos I en el acto de conciliación con Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, en Santander. Todo, a raíz de la denuncia del emérito al que fuera dirigente del PRC por expresiones injuriosas por las que le reclama un total de 50.000 euros.

Para él, Revilla ha dado una lección de "dignidad y valentía": "La lección de dignidad y valentía que un tipo de Polaciones está dando a otro de supuesto rancio abolengo al que pagamos sus excesos y deslealtades. Épico".

"El rey emérito, una fortuna de origen desconocido en paraísos fiscales. Sus trapacerías fueron archivadas al estar prescritas o bajo su inviolabilidad. Revilla le pide que traiga el dinero a España y pida perdón", prosigue Iñaki López.

Y sentencia: "El emérito no ha aparecido en el acto de conciliación con Revilla, aunque está en Galicia. Le importan más las regatas que ese "honor" que estaba en juego en Santander".

El emérito, en Sanxenxo "de regatas con sus amigos"

Ahí es donde está el emérito, en Sansexo. En un lugar, como dice Revilla, está "de regatas con sus amigos". "Hubiera agradecido que se presentase. Habríamos tenido un careo aquí y le explicaría por qué he tenido que denunciar su comportamiento", cuenta el cántabro.

En ese sentido, dice que aunque Juan Carlos I hubiera estado presente no se habría podido llegar a un acuerdo: "No rectifico nada de lo que mis convicciones personales me hacen pensar que estoy en lo cierto. Será un juicio interesante, y haremos que por allí aparezcan testimonios. No sé por qué ha hecho esto, me habría gustado preguntárselo de haber venido".

La mañana, eso sí, ha sido intensa para un Revilla que sigue dolido porque ese "hombre tan poderoso" por decir algo que dicen "un montón de medios de comunicación". "Me piden que diga que soy un mentiroso, que he mentido. Mi verdad es el convencimiento que tengo, y el que tienen muchas personas en España, del comportamiento del rey en los últimos años en multitud de aspectos que tienen que ver con la corrupción, con los delitos fiscales, con su vida disoluta, con la utilización de fondos públicos", sostiene Revilla en Al Rojo Vivo

"No tengo una explicación clara"

Un Revilla que insiste en la ausencia del rey: "Tiene un avión supersónico, a menos de 1.000 kilómetros... en 30 minutos está aquí. Nunca pude imaginarme que un día iba a aparecer por aquí como acusado, pero además por un rey. Eso se me escapa de la mente y todavía no tengo una explicación clara".

"Yo no he robado nunca, pago mis impuestos, no he tenido ninguna incidencia fiscal con nadie... Que ahora me vea yo, a mis 83 años, ante un proceso judicial y el demandante sea el rey...", lamenta Revilla.