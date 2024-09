Durante la jornada de la Diada, Isabel Díaz Ayuso concedía una entrevista en la que volvía a cargar contra Cataluña, de la que aseguraba que "lo que quieren es que el resto de España seamos su mano de obra, como ha ocurrido siempre, mientras todo lo español es de segunda".

La presidenta de la Comunidad de Madrid también aludía al acuerdo de financiación autonómica y aseguraba que "lo importante son los ricos de Madrid, no los de Cataluña" e incluso que el Gobierno "no va de frente, no te dice cuánto te va a sisar".

"Es maravilloso, Ayuso acaba de comprar el concepto 'España nos roba', que era clave en el pujolismo durante tantos años", comenta en el vídeo sobre estas líneas Iñaki López.