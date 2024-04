El especial de Más Vale Tarde con motivo del anuncio de la decisión de Pedro Sánchez de continuar como presidente del Gobierno ha tenido un momento divertido protagonizado por Iñaki López y Cristina Pardo. La presentadora se preparaba para dar paso a un vídeo sobre la reacción de los españoles este anuncio cuando ha ocurrido un pequeño error.

"Vamos a ver si podemos esa expectación que había en la gente", afirmaba Pardo mientras esperaba a que entrase el vídeo en cuestión, a lo que López añade: "Pensaba que había metido yo la pata...".

"No has sido tú, ni tampoco yo, pero no señalaremos a nadie", bromea Cristina Pardo antes de dar paso, esta vez sí, al vídeo, un genial momento que puedes volver a ver en el vídeo que acompaña a estas líneas.