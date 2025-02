Iñaki López carga contra Trump por su acuerdo con Putin: "Está vendiendo a Ucrania y transigiendo con la agresión de Rusia"

"Quién nos dice que después de Ucrania no vayan a correr la misma suerte parte de Finlandia, las repúblicas bálticas, Moldavia, Transnistria", se pregunta el presentador tras conocerse el acuerdo alcanzado entre Trump y Putin para negociar el fin de la guerra en Ucrania.

Iñaki López ha sido muy duro al comentar la noticia del acuerdo entre Donald Trump y Vladímir Putin para negociar la paz en Ucrania. El presentador de Más Vale Tarde cree que esta llamada solo puede servir al presidente de Estados Unidos para "conseguir el triunfo de los titulares de prensa", porque lo que realmente está haciendo es "vender a Ucrania".

"No ha conseguido ninguna victoria. Lo que ha hecho es transigir con una agresión unilateral por parte de un país que, no olvidemos, firmó un tratado hace muchas décadas en el que pedía a Ucrania que entregase todas sus armas nucleares a cambio de reconocer las fronteras de Ucrania. No las ha reconocido nunca y 30 años después seguimos en este problema", cuestiona López.

El presentador se pregunta "qué capacidad de presión tiene Zelenski" tras una llamada con la que "se queda con las migajas que Estados Unidos tiene a bien darle". "Quién nos dice que después de Ucrania no vayan a correr la misma suerte parte de Finlandia, las repúblicas Bálticas, Moldavia, Transnistria...", sentencia.