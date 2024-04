Kim Jong-Un ha lanzado un nuevo himno nacional que se titula 'Padre amigable'. En él se ha autodefinido como una persona de "buen corazón, como tu madre y benévolo como tu padre". Se trata de una oda en la que el país asegura que le aman y confían en él. "Lo seguimos con un solo corazón", continúa su letra, que indigna a Ramoncín: "Musicalmente hay cosas peores, pero la letra es extraordinaria. El que la ha escrito es para meterle cadena perpetua", defiende.

"Me da pena que el pueblo esté sometido de esta manera. Un país entero sometido a esto por un pequeño dictador que tiene armas nucleares. Cómo para no cantar", espeta el intérprete en el plató de Más Vale Tarde, donde Beatriz de Vicente recuerda cuando Kim Jong-Un "obligó a la población a llorar durante tres días y el que no lo hiciera iba a la cárcel". "De terror", opina.

"Estamos hablando de un campo de concentración a cielo abierto", concluye Iñaki López.