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En Fuengirola

Un hombre se viste de héroe al impedir el robo de unas carteristas y Bea de Vicente avisa: "Uno no puede ejercer de policía"

"Llamas a la policía, los identificas y les dices cómo van vestidos, pero lo de hacer de poli tú, no", comenta Bea de Vicente al ver cómo un hombre pone en aviso a una mujer que estaba siendo robada por unas carteristas en Fuengirola.

"Llamas a la policía, los identificas y les dices cómo van vestidos, pero lo de hacer de poli tú, no", comenta Bea de Vicente al ver cómo un hombre pone en aviso a una mujer que estaba siendo robada por unas carteristas en Fuengirola.

En Fuengirola, un hombre se ha vestido del héroe al dar el aviso a una mujer que estaba siendo atracada al descuido por tres carteristas que ya le habían abierto el bolso y estaban a punto de empezar a sustraer sus pertenencias.

Leo Álvarez explica que las bandas que se dedican a este tipo de robos "utilizan a las mujeres" para los hurtos, "porque pasan más desapercibidas y hay una sensación menor de peligro".

El propio periodista explica que también ha tenido que dar avisos a personas por carteristas, ante lo que ha recibido un agradecimiento similar al del 'héroe' de Fuengirola.

Bea de Vicente, por su parte, apunta que dar este tipo de avisos a plena luz del día es "solidaridad ciudadana". A partir de ahí, señala que "uno no puede ejercer de policía", por lo que no habría que seguir a los delincuentes o enfrentarse con ellos: "Llamas a la policía, los identificas y les dices cómo van vestidos, pero lo de hacer de poli tú, no".

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