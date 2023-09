¿Nos toca ya hacer el cambio de armario? Con la bajada de las temperaturas que se ha dado en casi toda España en estas últimas semanas muchos se plantean si deben empezar a guardar ya los pantalones cortos y cambiarlos por las chaquetas. Una de ellas es la propia presentadora de Más Vale Tarde, Cristina Pardo, quien le pregunta directamente a la meteoróloga Joanna Ivars.

"Yo tengo fe ciega en ti y aún no he hecho el cambio de armario, pero en Madrid estamos ya en otoño", le dice Pardo a la experta. Y el presentador, Iñaki López, entonces se suma al debate haciendo una divertida aportación: "Yo estoy haciendo cucharita con la Ropero porque me muero de frío. Nos despertamos como si fuéramos dos náufragos, abrazados el uno al otro", bromea, haciendo referencia a su mujer, la también presentadora Andrea Ropero.

Ivars le recomienda ponerse alguna manta más en la cama, ante ese panorama, y Pardo no puede evitar reírse de la situación que su compañero acaba de confesar: "Pero eso está muy bien, arrimar cebolleta. Cualquier excusa es buena".