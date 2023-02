La Fiscalía ha pedido un año de prisión para el hombre que agredió a su pareja durante un directo de TikTok en el que se encontraba acompañada de otros tres chicos. La pareja ha defendido desde el primer momento que se trató de un movimiento para "ganar fama", algo que ponen en entredicho quienes estuvieron presentes en ese momento.

En Más Vale Tarde, hablamos con Sergio Mengual y Rubén Mayor, dos de los chicos que vieron el bofetón de este hombre a Simona y que defienden que se trata de "una agresión real". "Tras el directo me preocupé por la chica, estuve hasta las 5 de la mañana y ella me habló por privado y me dijo: 'Por favor, no cuelgues nada'. Si dice que lo hace por fama, quieres que el contenido se viralice. Está anulada y lo justifica por el show", explica Sergio.

Para los jóvenes, la versión dada por la agredida, que primero aseguró que quien le había dado la bofetada era su padre, "no se puede sostener por ningún lado". "El hecho de cambiar las versiones hace evidente es que busca una salida y buscar excusas de lo que ha pasado", añade Rubén. Por el momento, ninguno de los dos ha sido llamado a declarar de cara al juicio rápido que se celebrará el 21 de febrero.