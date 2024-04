El programa Más Vale Tarde ha entrevistado este martes a la pareja de agentes que participaron de forma directa en la reanimación del pequeño Samba, un pequeño de dos años que el pasado viernes se levantó convulsionando, sin poder respirar y totalmente inconsciente. Tanto Manuel Martínez como Jorge Aguirrezabal han recibido la enhorabuena de los presentadores por lo que ya es una actuación vital.

Ante la pregunta de los periodistas sobre lo qué pasa por la cabeza de un policía en una situación así, Martínez asegura que se "te pasa un poco todo" por lo que hay que mantener la calma. Tranquilidad que los presentadores no han dudado en poner en valor, aunque lo primordial en estas situaciones para ellos es "hacer la profesión lo mejor posible".

Un oficio que con sucesos como estos muestra su parte más humana, prueba de ello son las palabras de Martínez que relata que en esos momento únicamente "intentas transmitirle su energía para que vuelva en sí", en referencia al pequeño Samba que este martes ha ido a conocerles a la comisaría donde trabajan.

Y es que, tal y como, manifiesta Aguirrezabal "al ser tan pequeñito no es consciente de lo que ha pasado". Sí que lo son "su padre y su hermana que es algo más mayor" que, en línea con el relato del agente, les "han agradecido [su actuación] por activa y por pasiva". De hecho, recuerda que "una vez que el niño comienza a respirar y a llorar, el padre no para de reiterar que somos sus héroes". Es, precisamente, con lo que se quedan porque "es lo más importante": salvar vidas.

No obstante, uno de los interrogantes que rodea lo sucedido es qué provocó que no pudiese respirar el pequeño, cuestión que los agentes desconocen, puesto que en un primer momento comprobaron "que no tenía ningún objeto" por lo que de forma inmediata iniciaron la "reanimación cardiopulmonar". De hecho, Martínez asegura que "simplemente estaba durmiendo".