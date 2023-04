En su sección 'Denúncialo', Más Vale Tarde analiza la comúnmente conocida como 'estafa del hijo'. Se trata de un timo que circula masivamente a través del teléfono móvil y que se basa en un mensaje de WhatsApp haciéndose pasar por un hijo que dice que se le ha roto el móvil, está utilizando otro y que necesita dinero.

Una espectadora denunciaba haber sido víctima de esta estafa y explicaba su caso al programa: "Tengo un hijo, que está en Londres, y me llega un mensaje", explica esta mujer, que detalla cómo en él se hacían pasar por él y le explicaban que tenía que hacer unos pagos por los que le estafaron "8.988,62 euros".

También cuenta que descubrió el engaño cuando "me llamó el banco y me dice que qué está pasando con unas transferencias" y que al explicarle lo que pasaba le dijeron que "creían que era mentira, que mi hijo no pedía dinero". Por todo ello, afirma que lo ha denunciado a la policía.