Dos rayos han impactado la madrugada del domingo al lunes, uno a las 23.30 y otro a las 3.30 horas, sobre un mismo edificio situado en el distrito madrileño de Vicálvaro. El último rayo ha causado un agujero en la azotea de esa urbanización situada en el Parque Mirador. Ha ocurridoen una noche de lluvia, truenos y rayos en la ciudad, y los vecinos aseguran que el estruendo "no es comparable con nada".

David Belzunegui, vecino de la urbanización y afectado por el rayo, ha asegurado este lunes en Más Vale Tarde que les ha dado "un susto tremendo". "Estábamos durmiendo y oímos ruido y un resplandor muy fuerte. Vibraron las ventanas y las paredes de casa. Saltamos todos de la cama, no conseguimos ver mucho más. Hasta que esta mañana cuando hemos salido, hemos visto los daños que teníamos en la fachada", ha contado.

Afortunadamente, no ha habido que lamentar heridos, ya que "no había nadie en la calle cuando cayeron los ladrillos". Eso sí, la urbanización ha sufrido desperfectos, tal como cuenta David, "en las casas se han estropeado algunos electrodomésticos". "En la nuestra en particular, se ha estropeado la caldera", ha añadido. Asimismo, ha habido daños en zonas comunes como los ascensores y las antenas.

El vecino ha asegurado que ha sido "un ruido muy fuerte, muy seco, un estruendo que asusta, no es comparable con nada". "No habíamos vivido algo así, por lo menos, que yo recuerde", ha expresado.