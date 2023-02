El agente financiero de San Martín de Montalbán (Toledo) ha sido denunciado por al menos una veintena de vecinos que denuncian que este banquero les habría estafado casi medio millón de euros. Una de sus afectadas, Julia Villapalos, ha explicado en Más Vale Tarde que se enteró a mediados del enero pasado y que desde entonces sufre graves problemas de ansiedad.

"Me comunicaron que no tenía dinero, que el papel que tenía era falso y que constaba que había sacado el dinero", ha relatado la antigua carnicera del pueblo. "Sentí que me daba algo, pensé que me estaba infartando y me puse dos pastillas debajo de la lengua", ha dicho, visiblemente afectada.

El banquero, ha explicado, era de su total confianza y confiaba en él al 100%. Sobre sus ahorros, aunque no ha querido aclarar la cantidad que le habrían sustraído, sí ha dejado caer que era una cantidad considerable. "Vendí una finca hace unos años, me dieron un dinero considerable y dejé para la vejez para no amargar a mis hijos, quería irme a la residencia y este pedazo de sinvergüenza se ha llevado todo. Yo cogí un abogado y me van a tener que ayudar mis hijos", ha dicho.

De acuerdo con su testimonio, el estafador vive a solo 20 kilómetros de su pueblo. Pero según los testimonios de los vecinos, no se le ve por la calle.