'El Gran Tigre' es una de las cárceles más peligrosas del mundo y también es el penal tailandés al que será trasladado Daniel Sancho después de ser condenado a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta. Para conocerla un poco más, Más Vale Tarde conecta con Joaquín Campos, un experto en prisiones de Tailandia.

Además de avisar de la peligrosidad del penal o de comentar algunos consejos para sobrevivir en él, Campos explica que 'El Gran Tigre' "es una cárcel hacinada de gente complicada". En este sentido, opina que la idea de Daniel Sancho de escribir un libro durante su estancia en prisión "es imposible".

El experto apunta que, a diferencia del sistema penal español, donde "el preso tiene que ser reinsertado en la sociedad", en países asiáticos como Tailandia "es simplemente un castigo, donde estás ahí hasta que se te acabe la pena y no haces nada". "No puedes estudiar, no puedes mejorar, lo que tienes que hacer es sobrevivir", afirma.