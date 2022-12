Francisco Granados tenía una cuenta en Suiza con un importe que ascendía hasta 1,5 millones de euros. Una vez conocida la información, ha afirmado que dejará la política. Durante una entrevista en 13tv, ha expresado que nadie le ha llamado para "pedirle explicaciones". Además, ha detallado que "nadie le ha convencido para que se marche, sino todo lo contrario".

De este modo, Granados vive sus últimas horas en la política entre sospechas de corrupción, pero él como si nada, se encuentra en 'modo zen'. Sin embargo, en su partido, todo el mundo le deja a su suerte.

Según él mismo afirma, siente que tiene la vida solucionada y avisa de que volverá a trabajar en una sucursal bancaria.

Sobre la relación con la trama Gürtel, expresa que "no tiene nada que ver" con él. Preguntado por su cuenta en Suiza, se atreve incluso a explicar cómo lo haría él, detallando que, no la pondría jamás a su nombre.

No obstante, el todavía senador no recuerda del todo bien si tributó o no por aquel dinero. Solo se altera al mencionar que se va por su familia y para evitar acabar como Isabel Pantoja.