Gonzalo Miró explica por qué le pone "más cartel de culpable hoy que ayer" a Ábalos

El tertuliano Gonzalo Miró ha analizado la situación del exministro de Transportes José Luis Ábalos después de que este jueves haya denunciado a la Guardia Civil con el pretexto de que esta le investigó mientras era aforado y el Supremo haya enviado el suplicatorio al Congreso para que le levante la inmunidad y poder investigarle. "Sinceramente, viendo con cierta perspectiva lo que ocurre, le pongo más cartel de culpable hoy que ayer", ha señalado Miró, al tiempo que ha explicado que "es una interpretación mía", aunque "me da la sensación de que no es la mejor de las maneras intentar demostrar tu inocencia alegando que por tu condición de aforado no te podían investigar".

"No sé si es la manera de parecer inocente del todo o de ser del todo trasparente", ha añadido el tertuliano. Por su parte, el presentador de Más Vale Tarde Iñaki López se ha mostrado de acuerdo con el punto de vista de Miró y ha indicado que, en su caso, lo que "me choca mucho es por qué no deja el escaño", aunque basándose en las declaraciones del mismo Ábalos, ha especificado que "ha dicho que según los estatutos del Partido Socialista no tendría que hacerlo hasta que no se inicie el juicio oral, por lo tanto, se agarra al estatuto".