La rebaja del IVA en alimentos esenciales y en la pasta y el aceite no está causando consenso en las distintas partes implicadas, con los consumidores mostrando recelo por unas bajadas que no son excesivamente notables. Gonzalo Bernardos también se une a los escépticos, asegurando que la bajada de los productos no va a ir en consonancia con el IVA rebajado.

En Más Vale Tarde, el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona habla de la bajada de las materias primas, algo que debería hacer bajar los precios en los supermercados. "Siempre que baja el IVA, las empresas aprovechan para ganar más", afea Bernardos.

Además, se muestra partidario de la idea de Yolanda Díaz de crear una cesta de la compra con productos básicos para abaratar la cesta de la compra y que la gente "pueda llegar mejor a final de mes". Si los supermercados se negasen, apuesta por introducir un "impuesto especial" sobre los beneficios que puedan obtener.

"Lo que es una vergüenza es que los bancos se sienten con Nadia Calviño y sacrifiquen una parte de sus beneficios, pero los supermercados no sacrifiquen nada de nada. La electricidad, cayendo; la gasolina, cayendo; las materias primas alimenticias, cayendo... y los beneficios de los súpers, subiendo", zanja.