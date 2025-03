Gonzalo Bernardos tranquiliza sobre la economía española ante las políticas de Trump: "Tenemos que seguir yendo bien"

Iñaki López y Cristina Pardo conectan un día más con Gonzalo Bernardos para analizar las nuevas medidas económicas de Donald Trump, entre ellas los aranceles recíprocos y la revocación del permiso a Repsol para exportar petróleo de Venezuela.

El economista explica en el vídeo sobre estas líneas que todo se debe a la presión de "un grupo de venezolanos que son muy importantes en Florida" que "quieren ahogar aún más al régimen de Maduro". Ante esto, señala que si Repsol decide seguir exportando "quedará perjudicada la economía en su conjunto de España".

Bernardos, sin embargo, pide a los españoles no tener miedo ante las políticas económicas de Trump, pues "España tiene unas fuentes de crecimiento económico que no tienen nada que ver con las exportaciones con Estados Unidos", por lo que "tenemos que seguir yendo bien" gracias al turismo, los fondos Next Generation que "están llegando a las empresas" y que "muchos sectores están ganando más dinero que casi nunca".

Por todo ello, manda un mensaje de tranquilidad: "Nada de lo que piensan otros países que les puede repercutir le va a pasar a España". Además, señala que cuando los aranceles de la UE en respuesta a los de Trump se noten en Estados Unidos y suba la presión, "donde Trump dice ahora digo, pronto dirá diego".