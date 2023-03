La quiebra del banco estadounidense Silicon Valley Bank en tal solo 36 horas lleva detrás muchos motivos, pero algunos expertos creen que tiene mucho que ver con la subida de los tipos de interés. La Reserva Federal habría descartado llevar adelante esta subida para evitar más efectos de este tipo. En Más Vale Tarde, el economista Gonzalo Bernardos ha explicado que esto puede ser "una gran noticia para los hipotecados en España".

"En estados Unidos, como mínimo durante bastante tiempo los tipos de interés no van a subir porque no tiene sentido que la Reseva Federal por un lado eche más dinero al mercado y pro otro lado, con la subida, los quite", ha indicado el economista. Así, si el Banco Central Europeo "hiciera bien su trabajo", dice Bernardos, esa subida del 3 al 3,5% "quedaría abortada porque a hora, no en España, pero en otros países de Europa puede haber peligro de contagio a otros bancos".