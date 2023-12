Varios análisis recientes reflejan que el precio de la vivienda podría subir menos que el IPC en 2024. El profesor de Economía Gonzalo Bernardos discrepa de estas cifras que se dan oficialmente. El economista ha sostenido en Más Vale Tarde que hay que emplear el "sentido común", pero aclara que sí que "está bajando el precio de la vivienda y así seguirá al año que viene".

Por eso, ha recordado que las hipotecas bajan el 29% en septiembre y las transacciones, un promedio anual del 15%. "Si hay menos dinero, y menos transacciones, lo normal es que ya esté bajando. No lo dice el INE, pero sí los datos de los notarios", ha añadido. "Al año que viene, para mí, sobre todo, en el primer semestre del año, el precio de la vivienda seguirá bajando", ha añadido.

Eso sí, solo es el caso de la vivienda usada, la nueva, no. "Para una demanda de 250.000 de vivienda nueva, solo se empiezan aproximadamente 100.000 unidades", ha explicado Bernardos, que sostiene que al tener exceso de demanda, pueden seguir subiendo los precios.

En cuanto al alquiler, asegura que no baja ni bajará "porque no hay vivienda de protección oficial de alquiler en España", algo que considera "una auténtica vergüenza". "Me gustaría que los políticos tuvieran la honrosa gestión de que lo que prometen, lo hagan", ha zanjado.