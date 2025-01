Gonzalo Bernardos: "Europa ha sido durante muchos años un niño pequeño al que acaba de abandonar su padre"

El profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, ha asegurado que "Europa ha sido durante muchos años un niño pequeño al que acaba de abandonar su padre".

Así lo ha comentado en Más Vale Tarde tras las críticas del presidente Estados Unidos, Donald Trump, a España, quien habló el día de su investidura sobre la poca inversión que realiza nuestro país en defensa.

"Yo creo que Trump no está tan deteriorado físicamente como Biden, pero tampoco está en el mejor momento de su vida", ha asegurado Bernardos. Además, ha insistido en que Trump no destaca por su conocimiento de otros países fuera de EEUU y que la geografía "no es su plato fuerte".

Además, el profesor ha aplaudido la respuesta del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien ha asegurado que España está "comprometida" con el objetivo de alcanzar el 2% del PIB en el gasto de defensa antes de que acabe la década.

"La respuesta está muy bien. No le habrá gustado ni a Sumar ni Podemos, pero es así. Europa ha sido durante muchísimos años un niño pequeño al que acaba de abandonar su padre, EEUU", ha indicado Bernardos.

Así, ha comentado que "ese niño tiene que crecer y tomar responsabilidades, y entre esas responsabilidades que tiene que tomar es saberse defender por sí mismo". Para eso, cuenta, es "imprescindible, nos guste o no nos guste, porque Rusia ha cambiado las reglas del juego, prever un posible ataque ya sea a un país báltico, ya sea a Finlandia, ya sea a Polonia". "En este caso forman parte de la OTAN y les tendremos que defender todos", ha añadido.