El Gobierno valenciano hizo efectivo el lunes el pago a Bankia de 4,8 millones de euros en concepto de intereses por los 81 millones de un crédito avalado por el Consell. Fabra reconoce que "el gobierno valenciano ha trabajado duro durante muchos meses para afrontar los pagos" .

Días antes de abandonar la presidencia de la Generalitat, Francisco Camps se hizo cargo de las deudas del Valencia, del Hércules y del Elche. En total 118 millones de euros. José Ciscar, vicepresidente de la Generalitat , asegura que "ningún gobierno autonómico tiene entre sus funciones prioritarias gestionar ningún club de fútbol y sí atender a las necesidades ciudadanas más urgentes, y en eso es en lo que nos vamos a centrar".

Este es solo el primer paso de una deuda millonaria que tendrá que saldar una administración ahogada por los problemas. Hace meses que la Generalitat no responde a los pagos a las farmacias, que no cubre las necesidades de los dependientes, que pone en venta un aeropuerto inservible que costó 123,88 millones de euros y que ve como día a día se viene abajo uno de sus edificios más emblemáticos, porque tras la inversión en el megaproyecto de La Ciudad de las Artes y las Ciencias, ahora no hay dinero para su mantenimiento. Siempre hay prioridades y el Gobierno valenciano ha demostrado que, una vez más, la suya está muy lejos de los ciudadanos.