Gabriel Espinoza, sobre la toma de posesión de Maduro: "Esto no es cuestión de izquierda o derecha, esto es cuestión de democracia o tiranía"

Nicolás Maduro ha tomado posesión del poder en Venezuela envuelto en la polémica por no haber mostrado las actas electorales tras unas elecciones en la que la oposición reclamaba la victoria. En Más Vale Tarde, el periodista de laSexta Gabriel Espinoza ha señalado que la situación en el país va más allá de algo ideológico.

"Esto no es cuestión de izquierda o derecha, esto es cuestión de democracia o tiranía. El problema está en que se ha defendido una izquierda idealizada con Nicolás Maduro o Hugo Chávez que se ha defendido hasta la saciedad y que se ha demostrado que no es una democracia", ha señalado el periodista.

Una afirmación que ha recibido la réplica de Ramón Espinar: "No se puede comparar a un dirigente político que ganaba elecciones con uno que no las gana y da un golpe. Porque si es lo mismo Maduro que Chávez, sí es una cuestión de izquierda o derecha, y de lo que estamos hablando es de una cuestión de democracia. Lo que no se le puede pedir a la UE, a España y a la izquierda es que se ponga detrás de María Corina Machado como si no tuviera una ideología muy marcada que no es la nuestra".