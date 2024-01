Javier Gámez, teniente de alcalde del Ayuntamiento ubetense, interviene en el programa Más Vale Tarde para explicar lo ocurrido en Úbeda (Jaén), donde se ha producido el supuesto amaño de un sorteo navideño en el Mercado de Abastos. Como puede observarse en el vídeo superior, la encargada de extraer las papeletas de la urna es una niña. No obstante, el extraño comportamiento del concejal de Comercio -quien parece introducir otra papeleta que lleva en su bolsillo- ha provocado las críticas.

"Entendemos que el vídeo puede generar dudas. Por eso, nosotros mismos lo hemos puesto a disposición de la Policía Nacional, para que hagan todos los análisis que tengan que hacer", manifiesta el teniente de alcalde. "¿Cómo se explica, si cada año el que pasa por allí saca los nombres, que la premiada ha sido la misma persona el año pasado y éste? Es una coincidencia muy chocante, la madre de una concejal", plantea Cristina Pardo.

"No es tanta coincidencia. De hecho, no es la primera vez que pasa. En las bases del concurso viene estipulado que la misma persona no puede ganar el mismo años dos premios. Ya ocurrió en otra ocasión y -la persona afortunada- tuvo que elegir entre uno de los premios", replica Gámez. La presentadora del programa quiere saber si fue "la madre de una concejala" y el político responde: "En otros casos le ha tocado a madres de concejales, del portavoz del PP, por ejemplo. Al final, los usuarios del Mercado de Abastos son los que son".