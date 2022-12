El médico Juan Martínez Hernándz explica en 'MVT' que se sabe muy poco del ébola, pero si el religioso Miguel Pajares no manifiesta fiebre o hemorragias su curso puede ser benigno. "La enfermedad por este virus no tiene tratamiento específico, no hay ninguna vacuna o antiviral probado que actúe contra él. Lo que se hará será el soporte vital avanzado. Los tratamientos estándar de un paciente crítico si llegara el caso".

A continuación, el especialista en medicina preventiva resta dramatismo a las imágenes del traslado de Miguel Pajares. "Es algo relativamente frecuente, se organiza incluso por empresas privadas con problemas adquiridos en el trópico", afirma Hernández. "Lo raro es que sea por el virus del Ébola, que nunca ha pasado en España".

"El problema no está en España por mucho despliegue que se haya hecho"

"Los trajes son de un material impermeable que en un primer momento se utilizaba para las lonas de los coches y que ahora se puede emplear para proteger las prótesis. Se complementa con mascarillas y finalmente gafas para evitar salpicaduras oculares. El contagio no es posible si no hay contacto. Nadie tiene que tener preocupación si vive por la zona en la que está Miguel Pajares. Ese contacto no va a suceder porque el paciente está en su habitación", relata el médico

La OMS no es partidaria de probar medicamentos que no han sido testados. Juan Martínez Hernández tampoco. "Según mis noticias el llamado 'suero milagroso' lo están usando con un paciente, la experiencia es única de un solo caso y no creo que haya que hacer tratamiento experimental si no se ha demostrado eficacia in vitro".

Para el médico, el problema no está en España por mucho despliegue que se haya hecho. "El problema está allí que no tienen un sistema sanitario adecuado. El problema está allí y no solamente tienen ébola, tienen malaria o tienen sida. Mientras no desarrollen unas estructuras sanitarias óptimas van a tener una epidemia descontrolada".