Este miércoles, tras el desfile del 12 de octubre, saltó la inesperada noticia de la dolencia crónica que sufre la reina Letizia en su pie izquierdo, conocida como neuroma de Morton, la cual se agrava por el uso de zapatos estrechos de tacón alto.

El protocolo ha sido la causa que se ha señalado a la hora de destacar el motivo por el que doña Letizia hace tanto uso de los tacones, algo que, según la experta en protocolo Gloria Campos, no es así. "Me he quedado atónita", llega a confesar a Iñaki López y Cristina Pardo.

"Ya estamos echando la culpa al protocolo de algo que es más bien una recomendación de estilismo y moda. El protocolo en absoluto obliga a que se lleven tacones, alpargatas o deportivas", explica en Más Vale Tarde.

En el vídeo, afirma que hay que tener en cuenta los 'dress code' de los estilismos de determinadas marcas que recomiendan qué calzado queda mejor con algunas prendas, pero Campos lo tiene claro: "Nunca sacrificaría mi salud por unos tacones".