¿Por qué piden ocho años de cárcel para la joven que arrancó la lengua a su novio de un mordisco?

El Ministerio Fiscal pide para Adaia ocho años de prisión por un presunto delito de lesiones con una serie de agravantes.

Según ha explicado en Expediente Marlasca Beatriz de Vicente, el escrito del Ministerio Fiscal recoge que la joven mordió la lengua a su novio y le arrancó un tercio de la lengua que ha sido imposible reconstruir.

"Es un delito de lesiones agravado porque ha acabado con un miembro principal como la lengua. Va a tener secuelas de por vida y va a tener problemas para, incluso, hablar", ha añadido Beatriz de Vicente.

Por su parte, Adaia dijo que cuando ocurrió todo él la estaba ahogando. "Él me siguió, me cogió, se puso encima y cuando pasó eso me estaba ahogando", contó a laSexta.com.

El Ministerio de Fiscal pide un año de prisión para el hombre por maltrato.

La joven reconoce que mordió al hombre, pero lo atribuye a que no tenía más remedio y a que estaba en una situación límite.