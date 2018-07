Noelia Bru, prima de Patricia Aguilar: "Nunca debió llegar ahí porque un adulto la incitó cuando era menor de edad"

¿Qué pasó por la cabeza de Patricia Aguilar para dejar una familia estructurada y viajar a Perú para ingresar en una secta?

Patricia, una adolescente con curiosidad por el esoterismo, era la víctima perfecta de una secta. Sin embargo, la joven publicó mensajes en redes sociales en los que negaba haber sido captada. Félix Steven Manrique se presentó entonces como un gurú salvador y convenció a Patricia para que viajara a Perú, donde fue encontrada en lamentables condiciones y con su bebé a punto de morir.

Continúa la lucha por traer a Patricia Aguilar, la española captada por la secta Gnosis

Cuando cumplió 18 años, la alicantina Patricia Aguilar lo dejó todo y se fue a Perú, donde empezó su infierno. Un año y medio después de su desaparición fue rescatada por la Policía peruana del chamizo en el que vivía en la selva con otras dos mujeres y cinco niños. La clave para traerla a España está en demostrar que Félix Steven Manrique anuló su voluntad durante la minoría de edad.

Habla la prima de Patricia Aguilar, captada por Gnosis: "Ella y su bebé están en una situación de desnutrición crónica"

Noelia Bru, prima de Patricia Aguilar, la joven captada por la secta Gnosis, asegura en Más Vale Tarde que "su padre está allí y no va a volver sin ella" y señala que aún "no ha habido un contacto físico y ni siquiera han cruzado miradas". "Patricia no es consciente del riesgo que corría ni ella ni su bebé. No está en condiciones todavía", apunta.