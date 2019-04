Juan Carlos Quer, tras el juicio a 'El Chicle': "Actúa como un cazador que utiliza a las niñas como algo de usar y tirar"

Juan Carlos Quer, padre de Diana Quer, ha estado presente durante el juicio contra José Enrique Abuín, 'El Chicle', acusado de intentar secuestrar a una joven Boiro, Galicia.

Quer considera que 'El Chicle' "no ha dicho ninguna verdad" durante su testimonio, pero reconoce "su derecho a defensa": "Que siga con su protocolo de mentiras. Ya se encargarán los magistrados de dictar una sentencia acorde a la gravedad de los delitos que este hombre ha cometido", ha asegurado.

Además, Quer ha explicado que "esta niña (la joven de Boiro) podría haber acabado en la misma nave y en el mismo pozo en el que terminó Diana". La joven ha contado durante el juicio que desde que 'El Chicle' la intentó secuestrar está en terapia psicológica y no sale de su casa en condiciones normales.

Para Quer, lo más relevante de este procedimiento, "además del daño que ha generado este hombre a una persona inocente de por vida", es que se va a "acreditar el modus operandi de Abuín, un cazador que planifica con una frialdad extraordinaria su actuación y que usa a las niñas, a las jóvenes, a la mujer como si fueran algo de usar y tirar a la basura".

El padre de Diana Quer ha aprovechado para reiterar su apoyo a la prisión permanente revisable: "Aunque el Estado le ponga las herramientas, estos individuos si no quieren rehabilitarse no se rehabilitan", ha explicado y ha hecho hincapié en que "no necesitan hacer un curso de rehabilitación para conseguir permisos o la libertad".

También ha asegurado que a él no le va a "reparar" una sentencia de 'El Chicle' pero "el legado de Diana Quer es evitar nuevas víctimas inocentes en la medida que podamos como sociedad". Por ello, ha pedido una reunión a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, políticos que se posicionan en contra de la prisión permanente revisable.