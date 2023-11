La cantante Shakira ha llegado a un acuerdo para evitar la cárcel, reconociendo el fraude fiscal y aceptando multas por valor de casi 7,8 millones de euros. Una estrategia que, para el exdirector de la Agencia Tributaria Ignacio Ruiz Jarabo, resulta "razonable y prudente": a su juicio, se trata de "un empate que le permite evitar la cárcel" y pagar "más o menos la mitad" de lo que tendría que haber abonado de haber perdido.

En este sentido, Ruiz Jarabo incide en que en este juicio "lo que se dirimía es exclusivamente si ella era residente en España o no, no eran cuestiones de técnica tributaria compleja", por lo que solo había dos resultados posibles: "Si el juez decía que tenía la razón Shakira, cero años de cárcel y cero euros a pagar a la Agencia Tributaria, recibiendo incluso los 17 millones que había pagado ya", mientras que "en el caso contrario, en vez de pagar cero, tendría que pagar 41 millones, y en vez de cero años de cárcel, ocho".

Así, ante un juicio en el que "era todo o nada" y ante un riesgo "grande", el experto ve "razonable y prudente que Shakira haya buscado el empate: un empate que le permite evitar la cárcel -no va a entrar en la cárcel-, y que entre cero euros, que hubiera sido ganar ella, y 42 millones de euros, que hubiera sido ganar a la Agencia Tributaria, finalmente va a pagar 24, más o menos la mitad". De esta forma, resume, la artista "ni entra en la cárcel y se ahorra 17-18 millones de euros".

Una "fórmula de empate", destaca el exdirector de la Agencia Tributaria, que "requiere inevitablemente que ella admita el delito del que se le acusa", aunque, en su opinión, "no se puede considerar por eso que ella realmente se considere delincuente": "Si no admitía la realización de esos delitos, no podía empatar, y como a ella, por prudencia, por evitar riesgos, le convenía empatar, pues ha tenido que pasar por el arco claudino de declararse comisora del delito", expone el experto.

En el vídeo puedes escuchar su análisis completo, en el que Ruiz Jarabo augura que en el otro juicio que tiene pendiente Shakira, "llegaremos a la misma solución, a otra fórmula de empate o acuerdo extrajudicial", y en el que hace hincapié en que, de haber elegido ir a juicio, "podría haber pasado por nueve o 10 años de tortura para finalmente vencer" y "nadie le resarciría". "Para poder empatar, hay que tener el dinero que hace falta para llegar al acuerdo", apunta asimismo.