Eva Longoria se suma a la decisión de la hija de Elon Musk, Vivian Jenna Wilson, de abandonar Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales del pasado 5 de octubre. La actriz, que ha realizado en los últimos meses campaña a favor de la demócrata Kamala Harris, ha contado en una entrevista para la revista Marie Claire que se sintió "impactada" por la victoria del republicano y que, si ya llevaba meses viviendo a caballo entre Los Ángeles -donde apenas iba-, México y España, su decisión de abandonar Estados Unidos era mucho más firme y meditada.

La protagonista de 'Mujeres Desesperadas' cree que, si Donald Trump "cumple con sus promesas", Estados Unidos "será un lugar aterrador". Asimismo, ha manifestado que no entiende cómo "un criminal convicto que arroja tanto odio puede ocupar el cargo más alto" de un país, que se ha convertido en algo "distópico".

Al conocer la derrota de Kamala Harris, quiso mantenerse positiva y pensar que "la lucha continúa". Pero no puede fingir que sabe lo que viene después.

La actriz texana ha confesado que actualmente vive entre México y España y, de hecho, la entrevista realizada por Marie Claire está acompañada de varias fotografías realizadas en las calles de Madrid.

"Desde hace años, Longoria ha pasado la mayor parte de su tiempo fuera de Hollywood. Ella y su esposo José Bastón, con su hijo Santiago, de 6 años, viven divididos entre España y México. El trabajo les lleva de Europa a Sudamérica y viceversa. El negocio del cine y la televisión está en constante cambio, pero al menos la globalización le viene bien. Longoria no suele rodar en Los Ángeles y no lo echa de menos", señala la publicación. "Soy una privilegiada. Puedo escaparme e ir a algún sitio. La mayoría de los estadounidenses no tienen tanta suerte", subraya.