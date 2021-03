Así fue el momento en que el Hospital La Fe interrumpió la vacunación masiva con AstraZeneca: con un médico atravesando las carpas donde se estaban llevando a cabo las inmunizaciones. "Se suspende la vacunación. No toquéis ninguna vacuna más", dice el doctor, agitado.

"Me acaban de llamar, que se suspende la vacunación", explica, diciendo que ha recibido una llamada de la Consellería de Sanitat Universal y Salut Pública del Gobierno valenciano.

Las caras de los sanitarios que están pinchando los sueros de AstraZeneca lo dicen todo. La sorpresa también fue para los recién vacunados, que acaban de recibir el fármaco minutos antes de que se suspendieran las administraciones.

Es el caso de Mapi Ferrandis, una profesora valenciana que ayer recibió el medicamento: "Estábamos citados a las 15:00. Fuimos de los primeros en vacunarnos y al rato nos llegaron las noticias", explica en 'Más Vale Tarde'.

"La verdad es que yo me he encontrado bastante bien. No he tenido síntomas, a mediodía me ha empezado a doler la cabeza... Pero ya no sé si son los nervios de la vacunación o algún síntoma de la vacuna", dice a preguntas de Mamen Mendizábal.