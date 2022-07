Una agencia de viajes de Íllora, en Granada, ha estafado presuntamente a 90 clientes por un importe de 80.000 euros. A finales de junio los afectados presionaron a la propietaria del negocio a devolverles el dinero de sus vacaciones y le dieron un plazo que no ha cumplido. Ahora el establecimiento se encuentra cerrado y no hay noticias de la presunta estafadora.

Más Vale Tarde se ha trasladado a esa localidad y ha hablado con varios de los estafados. Uno de ellos, Francisco Sánchez, asegura que le han "robado 12.120 euros": "Son cuatro años ahorrando para este viaje. Íbamos a Orlando a DisneyWorld. Lo teníamos todo pagado desde abril. Nos ha dejado en la estacada. No da señales de vida y nos ha dado ningún tipo de explicación. No ha devuelto absolutamente nada".

Estefanía Salinas, otra de las afectadas, asegura que se iba de viaje a Roma con otras cinco personas y denuncia que le ha estafado 900 euros: "Los códigos que tengo en los papeles eran todos falsos. Llamé a Roma al hotel y no tenían ni idea de nada. Nos dijeron que no pasaba nada, que teníamos un seguro".

Otra de las perjudicadas, Mónica Rueda, que iba a realizar un viaje a Cuba con 18 personas más por 7.600 euros está en la misma situación: "Nuestra compañera fue a entregar los papeles y entonces fue cuando dijo que no hay. Fuimos a hablar con la mayorista y nos dijo que nuestro viaje no estaba cancelado pero que no tenían el dinero. Tiene nuestro dinero, queremos nuestro dinero".

La última vez que los vecinos vieron a la propietaria de la agencia explicó que iban a cerrar: "Decidimos cerrar hace nada, hace unos días porque, bueno a algunos si se lo he explicado personalmente, parce que están entendiendo la situación. Yo me pongo también en el lugar vuestro, lo complicado, sus vacaciones etc. No se cierra porque nosotros queramos dejar a nadie ni nada por el estilo. Se cierra porque no se puede continuar con el negocio adelante, pero sí quiero que sepáis que el dinero se va a devolver. No nos vamos a quedar con el dinero de nadie".