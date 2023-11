Sara Ramos sufrió en primera persona uno de los muchos ataques a la prensa que se están sucediendo estos días por parte de los manifestantes frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz. La periodista explica en Más Vale Tarde cómo fue ese tenso momento en el que ella y el cámara de laSexta tuvieron que dejar de informar ante los continuos gritos e insultos de un importante grupo de personas.

La reportera describe el momento "desagradable" vivido durante un directo de laSexta Clave que, como ella misma afirma, "tuve que dejar de hacer, porque es que no podía continuar hablando". Señala que el desencadenante habría sido el momento en que sacó el micrófono de laSexta y que, una vez terminaron y empezaron a recoger, el acoso continuó: "Una señora se agarró a mi abrigo y me la llevé literalmente colgando hasta Princesa", comenta.

"Que tu vayas a hacer tu trabajo y ya vayas pensando 'ojo lo que me voy a encontrar'...", lamenta Sara, que respecto a si sintió auténtica sensación de inseguridad se muestra rotunda: "Había un señor que me dio un manotazo y que es el que empujó al cámara que estaba totalmente poseído, no sé por qué motivo, pero podía haberme pegado perfectamente".