Los precios de los carburantes están dando auténtico quebraderos de cabeza a los conductores. Este jueves, hemos alcanzado un récord histórico en el precio de la gasolina, que ha superado los 2 euros por litro. ¿Va a cambiar esta situación pronto? Lo cierto es que, escuchando a Nacho Rabadán, no lo parece.

El director de la confederación de estaciones de servicio comenta en Más Vale Tarde la situación que viven las gasolineras, defendiendo que la facturación ha crecido un 70%, pero no así los beneficios. "Estamos facturando muchísimo más, lo cual, por cierto, es un problema, porque pasamos los seis millones de litros de facturación anual y somos considerados 'gran empresa' a la hora de relacionarnos con la Agencia Tributaria", explica.

Rabadán defiende que a las estaciones de servicio no les hace "ninguna gracia tener esos precios tan elevados". "Desde el 1 de abril, la gasolina ha subido un 16%, pero nuestro precio de compra ha subido un 24,2%. No estamos trasladando todo el incremento de costes al surtidor", insiste el director, que no sabe si la situación "tiene techo".

En el vídeo, vemos la pregunta que Iñaki López le traslada para este mismo fin de semana. "Tengo un viaje el martes. ¿Espero al lunes a echar gasolina o lleno el tanque hoy mismo?", traslada el presentador. La respuesta de Rabadán no puede ser más clara: "No quiero que la CNMV me diga nada, pero yo creo que lo llenaría hoy".