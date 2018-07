Yolanda Besteiro: "Juana Rivas es una víctima de violencia con hijos que lo que ha hecho ha sido protegerlos del maltratador"

INDIGNACIÓN POR LA SENTENCIA

La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas ha asegurado en Más Vale Tarde que en la sentencia de Juana Rivas "no ha fallado la Ley, sino su aplicación". En este sentido, Besteiro ha señalado que "son los jueces los que interpretan y aplican la Ley". Además, ha afirmado que "una justicia que no se ajusta a las circunstancias no es justicia".