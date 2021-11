"A las ocho de la tarde la energía solar no puede emitir, básicamente porque es de noche. Por tanto, es una cuestión de lógica". Estas palabras de Pablo Casado sobre la energía solar han generado cierto revuelo, por eso Más Vale Tarde ha contactado con una experta para aclarar si la afirmación es cierta y, efectivamente, por la noche no podemos usar energía solar puesto que no se produce cuando no hay luz.

Yolanda Moratilla, profesora de Nuevas Energías, asegura que el líder del PP "tiene razón en el fondo, no sé si en la forma". "Por la tarde no hay producción de energía eléctrica por solar", ha aclarado.

Con todo, puntualiza que hay dos tipos de energía solar: la fotovoltaica que podeos tener para nuestro consumo en casa y que sí podemos acumular en baterías y usar en cualquier momento; y las instalaciones de generación eléctrica para la distribución en la red, en las que no puede haber baterías porque son caras y no las hay de tanto tamaño.