El politólogo y profesor de la Universidad Carlos III Pablo Simón y el youtuber Roma Gallardo han mantenido un tenso debate en Más Vale Tarde a colación de la marcha del streamer 'El Rubius' a Andorra para, entre otros motivos, pagar menos impuestos. Un hecho que el creador de contenidos ha puesto en el punto de mira para criticar la forma de implementar parte de los impuestos en España y ha lamentado que no existan herramientas para cambiar leyes que no gustan en la ciudadanía.

"El foco principal del problema lo tengo muy claro. Cada vez hay más gente que se está dando cuenta de que estamos votando –yo no porque nunca ejercí mi derecho al voto– una vez cada cuatro años a partidos que después negocian entre ellos y hacen lo que les da la gana a nivel legislativo", ha lamentado Gallardo, que ha apuntado que "estamos teniendo una falta de separación de poderes absoluta, que es una cuestión principal de la democracia".

Gallardo también ha tenido palabras contra la forma de gestión que ha mantenido los gobiernos en España desde que se instauró la democracia. Así, ha considerado que "los diputados que están en esa cámara metidos no están representando absolutamente a nadie", y ha añadido: "Si yo estoy en contra de una ley, no tengo opción para ir en contra de esa ley, derogarla o modificarla, que parte de un partido con el que a lo mejor estoy de acuerdo en otras 50 leyes".

Simón ha respondido a Gallardo explicando cómo funcionan esos "referéndums abrogatorios" a los que se refiere el youtuber: "Es la posibilidad de celebrar un referéndum para tumbar una ley, se hace en algunos países". Pero el politólogo ha puntualizado su respuesta: "Hay muchos países que podríamos calificar de democráticos y que no cuentan con ese mecanismo. Por ejemplo, Alemania o Dinamarca". En este sentido, también ha querido entrar a explicar de dónde surge la remuneración de la política profesional.

Para Gallardo, esto "no tiene ningún sentido", y ha concluido: "Aquí tenemos tanto de democracia como Errejón de 'voxero'". A esta cuestión ha respondido el politólogo Pablo Simón, que ha afirmado que, según la definición expuesta por Gallardo, "no existen democracias en el mundo porque realmente no hay un sistema en el cual no se vote a partidos políticos de las democracias representativas". Sobre la separación de poderes, ha razonado: "Todos los sistemas parlamentarios del mundo tampoco son democracias, ni Italia, ni Alemania, ni Dinamarca, ni Suecia…".