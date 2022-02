Tras la condena a Vodafone por el acoso telefónico a un particular, Más Vale Tarde entrevista a la teleoperadora Cristina García, que revela los entresijos de su trabajo y las normas que les imponen a la hora de realizar llamadas comerciales.

"Colgar una llamada es algo totalmente sancionable y totalmente prohibido para cualquier teleoperadora", explica García, que explica que siempre trabajan "en base a un argumentario" que les dan según el producto. "Tenemos una serie de normas estipuladas, que es rebatir siempre a lo que la persona que está al otro lado de la línea te está diciendo para mantener la conversación e intentar siempre llevarlo a tu terreno y conseguir la venta", revela.

Además, explica que las llamadas no las hacen personalmente los operadores, sino una base de datos automatizada. Durante la llamada, apunta, rellenan una ficha en la que se incluye si el cliente dice que no quiere que le llamen, pero una vez pasan a la siguiente llamada, cómo se gestione eso ya no depende de ellos.

Puedes escuchar su relato y cómo sobrelleva tener que hablar una y otra vez con personas molestas o enfadadas por su llamada en el vídeo que ilustra estas líneas.