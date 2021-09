El Gran Wyoming charla a través de una videollamada con Iñaki López y Cristina Pardo sobre los temas más destacados de la actualidad. Por ejemplo, ¿cree el presentador que el rey emérito regresará a España? "No tengo mucha confianza, porque el negocio no es tan boyante, no tiene tanta proyección en lo profesional", afirma Wyoming.

"La verdad que mucha fe no tengo", insiste el presentador, que destaca que "la Constitución es un libro de ficción": "Pone que todos somos iguales ante la ley y esto es una demostración de que la ley no es igual para todos". Es más, Wyoming afirma que no solo ocurre con el caso del rey Juan Carlos: "Yo me paso el día contando cosas de gente cuyas fechorías son archivadas".

Wyoming advierte sobre las agresiones homófobas y machistas

El Gran Wyoming afirma que las agresiones homófobas y machistas que están sucediendo en España es "un comportamiento social nuevo" ya que antes este tipo de agresores se escondía mientras ahora lo hacen sin disimulo.