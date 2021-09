El Gran Wyoming reflexiona a través de una videollamada en el plató de Más Vale Tarde sobre la última agresión homófoba sucedida en España. "A mí lo que me llama la atención es que hay mucha gente que dice que todas estas cosas ocurrían, pero no salían. Yo he cumplido 66 años y no recuerdo tanto esto", señala tajante Wyoming, que afirma que ocurre lo mismo con las violaciones en grupo.

"Eran actos que a gente ocultaba, un violador era un ser marginal, que lo llevaba completamente oculto", recuerda Wyoming, que afirma que en la actualidad tanto las agresiones tanto a las mujeres como a las personas homosexuales se hacen "con descaro, sin disimulo, en grupo, y para pasarlo bien": "A ser posible, incluso, se graban". "Esto es un comportamiento social nuevo, absolutamente preocupante", advierte el presentador. Puedes ver su reflexión completa en el vídeo principal de esta noticia.

"La Constitución es un libro de ficción, pone que todos somos iguales ante la ley y esto es una demostración de que la ley no es igual para todos", señala El Gran Wyoming sobre la situación del rey emérito.