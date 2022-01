"Yo me quería morir. Yo me he querido morir muchas veces desde entonces". De esta desgarradora manera se ha pronunciado el escritor Alejandro Palomas en Más Vale Tarde sobre los abusos sexuales que sufrió a manos de un religioso siendo tan solo un niño.

"Esta es la pesadilla con la que vive toda esta gente, que nos hemos querido morir muchas veces y por eso yo digo que somos Memoria Histórica en vida y silenciada", ha denunciado Palomas. "No hace falta que nos rescaten de ninguna cuneta, la cuneta la llevamos dentro", ha agregado.

El autor, que ha agradecido la llamada de Pedro Sánchez tras hacer su público su caso y se reunirá con el presidente del Gobierno, ha señalado que lo que hablarán "va a ser importante". "Tengo muchas cosas que decirle", ha apuntado.

Preguntado acerca de la reunión que este mismo jueves ha celebrado la Conferencia de Religiosos para responder a los abusos en el seno de la Iglesia, Palomas se ha mostrado tajante: "Yo creo que mienten. Es así, no les creo".

"A mí no me hace falta que la Iglesia me pida perdón. No quiero gestos, no necesitamos reuniones. No necesitamos una Iglesia reactiva, la Iglesia siempre va por detrás porque reacciona y porque se defiende, entonces hace todas estas cosas y hace ese ruido, que es ruido nada más, pero la gente sigue sufriendo", ha denunciado.

"Ese tipo de reuniones ya sabemos lo que son. Ya no hace falta que se reúnan más, lo que tienen que hacer es actuar. No reaccionar, sino accionar", ha sentenciado.