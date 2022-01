Silvia Taulés ve posible una reconciliación de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina. Una afirmación ante la que Cristina Pardo no puede reprimir su sorpresa: "¡Pero qué me estás contando, Silvia, por favor, si acaban de pasar cuatro días de la infidelidad!", ha exclamado la presentadora.

No obstante, la periodista de 'Vanitatis' argumenta en Más Vale Tarde que "ella está enamoradísima y es muy familiar e Iñaki ha hecho de padre de una manera estupenda y ella todo eso lo tiene en cuenta".

Taulés se remite también a algunas de las declaraciones del abogado de Urdangarin y apunta que "responsabilizan a su paso por prisión de todo esto que ha pasado". "Quieren decir que él no está en su mejor momento, que está pasando una crisis", agrega. "Eso hace que la infanta Cristina entienda mucho más a su marido y sea mucho más comprensiva", añade Taulés, que no obstante señala que su entorno no vería con buenos ojos esa reconciliación.

"Si sucede, sucedería dentro de un tiempo", matiza la periodista, cuya explicación completa puedes ver en el vídeo, donde apunta que "no es la primera vez que se habla de una infidelidad de Iñaki Urdangarin" y "ella le perdonó". "Si sucede, no os extrañéis", insiste.