El padre Ángel ha sido entrevistado en Más Vale Tarde. Durante la conversación que ha mantenido con Mamen Mendizábal ha tenido tiempo para mostrarse orgulloso del nuevo proyecto de su fundación, Mensajeros por la Paz, que dará trabajo a personas sin hogar, para hablar sobre la exhumación de Franco y también sobre el juicio por la procesión del 'Coño Insumiso', algo que cree que más que una procesión, que "se siente de otra manera", es una manifestación que debe ser respetada.

También el sacerdote ha hablado sobre la posibilidad de pasar a la política y formar un partido. ¿Se presentaría a las elecciones?: "Si me hicieran caso y pudiera hacer algo, claro que me presentaría", asegura.

Aunque reconoce que la suya es una profesión que lleva con gusto. "No hay profesión más bonita y en la que más se pueda hacer que la de ser cura y, con mis 82 años, tener la libertad que yo he tenido siempre de poder hablar de dios y de Jesús de Nazaret, que estaba con las prostitutas, que daba de comer, que acariciaba". Cosas que, dice, como político no se pueden hacer.

"Prefiero seguir siendo cura que ser político que no sé cómo podría acabar", zanja el sacerdote a modo de broma.