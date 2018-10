Rubén Sánchez, sobre el acoso de las teleoperadoras: "Si te llaman una vez, hay que avisar para que no lo hagan más. Si lo vuelven a hacer, se puede denunciar"

LOS USUARIOS SE PUEDEN INSCRIBIR EN LA LISTA ROBINSON

La Audiencia Nacional ha confirmado la multa de 30.000 euros a dos empresas de telemarketing por acoso telefónico a dos clientes. Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, asegura que "la ley dice que no se puede acosar con llamadas molestas. Si nos llaman en el horario protegido, basta con decir que no llamen más para que no lo vuelvan a hacer".