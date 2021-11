Más de 4,7 millones de habitantes en España aún no se han vacunado frente al COVID. Algunos de ellos pertenecen a algún colectivo antivacunas pero, en su mayoría, se trata de indecisos que poseen miedo o dudas.

Víctor tiene 43 años, es de Barcelona, y aún no se ha vacunado porque, según explica, posee informaciones contrapuestas: "Nos han venido explicado que después de verano, con un 70% de vacunados lograríamos la inmunidad. Después subió al 80-85%. Ahora dicen que no vamos a llegar... esto continuamente va cambiando de objetivo final. Parece que no se acaba nunca".

Informaciones que ha tratado de aclarar José Antonio López Guerrero en Más Vale Tarde: "Hay un solapamiento prácticamente milimétrico entre los países que más muertes están teniendo con los países que menos porcentaje de vacunados tienen".

En este sentido, ha recordado que la vacunación "no es esterilizante, pero sí minimiza mucho los riesgos y cumple 100% con su propósito inicial, que es evitar el fallecimiento en la medida de lo posible".

Así, explica que la variabilidad en la cifra en la que se alcanza la inmunidad de rebaño se debe a la evolución del virus: "El virus va evolucionando. En las últimas variantes se muestra mucho más trasmisible".

Víctor, en cambio, asegura que mantiene una vida prácticamente asocial tras el nacimiento de sus hijos y que evita los espacios cerrados al ser consciente de que podría pasar la enfermedad más grave en caso de contagiarse.

"Nadie está a salvo 100%. Hay que aceptar cierto riesgo. Intento eludir las de mayor riesgo", ha indicado Echániz, que asegura que "si mañana sale una vacuna esterilizante, pediría hora". No obstante, asegura que ya ha vacunado a sus hijos con las dosis recomendadas para su edad y que él mismo se vacuna de la gripe cada año.