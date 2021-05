"¿Alguien esperaba otra cosa?". Es la reacción del cantante Ramón J. Márquez, 'Ramoncín', a las imágenes de macrobotellones y descontrol en las calles tras finalizar el estado de alarma el pasado fin de semana. Algo que, según ha explicado en Más Vale Tarde, "tenía clarísimo que era lo que iba a ocurrir".

"El lenguaje que se ha utilizado, las cosas que se han dicho... era raro esperar otra cosa", ha sostenido el artista, que apunta que el final de esta medida jurídica "se ha celebrado como si fuese el final de la pandemia" cuando, en realidad, lo que concluía era "una norma que impedía a la gente estar en la calle precisamente haciendo eso para evitar los contagios".

"El virus está ahí todavía, no se ha ido, está buscando recipientes", advierte el artista, que sentencia: "La pena es que no es selectivo". A su juicio, no obstante, "se hace muy mal" en señalar a los jóvenes. "No, no son los jóvenes, son los gilipollas, tengan la edad que tengan y estos existen siempre", ha aseverado.

"Era normal que esa gente, en un acto como ese, saliera ahí a hacer el descerebrado", ha añadido Ramoncín, que se ha referido a estas personas como "una especie de irresponsables, por otro lado, homicidas".

En este sentido, ha advertido de que "alguno de ellos se llevará el virus a su casa" y, como consecuencia, "lo mismo son responsables indirectos de que alguien a quien quieren mucho y a quien le deben mucho lo pase muy mal o se muera".