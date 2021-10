Se calcula que unos 21.000 profesionales de la sanidad pública van a dejar de trabajar tras la pandemia, una cifra que podría ascender hasta los 50.0000 en los próximos meses, puesto que las comunidades no les van a renovar los contratos. Esto ocurre cuando empieza la vacunación de la gripe y de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19.

El urgenciólogo César Carballo ha recordado en MVT por qué no es buena idea no renovar tantos contratos, y acusa a los políticos de "olvidarse" de la promesa de invertir en salud. "Volvemos a los viejos fallos que nos llevaron a tener una sanidad de tipo B. Estos médicos que se van a ir a la calle buscarán soluciones en otro país dado que aquí no aprendemos", ha sentenciado.

Además, advierte que podría haber saturación en la asistencia sanitaria, puesto que se va a juntar los pacientes del coronavirus de una posible sexta ola, y los pacientes de la gripe a y la gripe b lo que podría ser, según el experto "la tormenta perfecta".